Zehntausende Separatisten der spanischen Krisenregion Katalonien haben in Barcelona Freiheit für ihre politischen Führer gefordert. Nach Schätzung der Polizei nahmen am Samstagabend rund 110.000 Menschen an der Großkundgebung teil. Die Organisatoren sprachen von 200.000 Demonstranten. Wenige Stunden vor der Protestaktion hatte Separatistenführer Carles Puigdemont von Deutschland aus an seine Anhänger appelliert, sich für die inhaftierten oder ins Ausland geflohenen Politiker einzusetzen. "Die Straßen Barcelonas müssen heute mit Freiheit gefüllt werden", sagte er in einer auf Twitter geposteten Videobotschaft.