Seperatisten demonstrieren in Barcelona. Quelle: Jordi Boixareu/ZUMA Wire/dpa

In Barcelona haben erneut Zehntausende Separatisten für die Abspaltung Kataloniens von Spanien demonstriert. Die örtliche Polizei bezifferte die Teilnehmerzahl auf 45.000.



Die Separatisten hatten bei der Neuwahl im Dezember zum Ärger der Zentralregierung in Madrid wieder eine Mehrheit errungen. Jedoch gestaltet sich die Regierungsbildung schwierig: Viele Spitzenpolitiker sitzen im Gefängnis oder sind ins Ausland geflohen - so wie Ex-Regionalchef Carles Puigdemont.