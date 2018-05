Öcalan am 31.05.1999 während seines Prozesses auf Imrali. Quelle: epa Stf/ANAdolu/dpa

Tausende Demonstranten haben in Straßburg die Freilassung des inhaftierten Chefs der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK, Abdullah Öcalan, gefordert. Nach Polizeiangaben beteiligten sich 11.000 Menschen an der Kundgebung in der Stadt im Elsass, wie die Nachrichtenagentur afp meldete. Die Veranstalter sprachen dagegen von bis zu 30.000 Teilnehmern.



Jedes Jahr versammeln sich in Straßburg Kurden zum Jahrestag der Verhaftung Öcalans, der seit 1999 eine lebenslange Haftstrafe verbüßt.