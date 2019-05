Große Anteilnahme nach Tod einer Journalistin. Archivbild

Quelle: Brian Lawless/PA Wire/dpa

Führende Politiker aus Großbritannien und Nordirland haben an der Trauerfeier für die getötete Journalistin Lyra McKee in Belfast teilgenommen. Die 29-Jährige war am vergangenen Donnerstagabend bei gewaltsamen Ausschreitungen in der Stadt Londonderry erschossen worden.



Die britische Premierministerin Theresa May, Irlands Regierungschef Leo Varadkar und der irische Präsident Michael D. Higgins waren bei der Trauerfeier in der St.-Anne's-Cathedral in Belfast anwesend.