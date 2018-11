Dicke Rauchwolken ziehen über Hügel östlich von Malibu. Quelle: Uschi Obermaier/privat/dpa

Gewaltige Brände in Kalifornien haben Hunderte Quadratkilometer Wald vernichtet und Tausende Häuser zerstört. Nach Angaben des kalifornischen Feuerwehrverbands CPF mussten rund 250.000 Menschen vor den Flammen fliehen. In Sacramento kamen laut Polizei 29 Menschen ums Leben. In Malibu verbrannten zwei Menschen in einem Auto.



Mehr als 220 Menschen werden laut Behörden noch vermisst. Chaotische Verhältnisse mit abgesperrten Straßen und ohne Telefonnetz erschweren die Suche nach Angehörigen.