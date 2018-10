Über den Rückzug von Kennedy war lange spekuliert worden. Quelle: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Es ist ein folgenreicher Schritt für die Justiz in den USA: Anthony Kennedy, Richter am Obersten Gerichtshof des Landes, wird noch in diesem Sommer in den Ruhestand gehen. Das gab der Supreme Court in Washington bekannt.



Der Schritt ermöglicht es Präsident Donald Trump einen neuen Richter zu ernennen und damit das wichtige Gericht über Jahrzehnte zu prägen. Trump erklärte, mit der Nachfolgesuche "unmittelbar" beginnen zu wollen. Er würdigte Kennedy als "großartigen" Juristen.