Schweine schauen aus einem Tiertransporter. Symbolbild

Quelle: Franz-Peter Tschauner/dpa

Wegen der andauernden Hitze sind Tiertransporte in Frankreich vorerst verboten worden. Man könne die Tiere nicht in Lastwagen und Zügen lassen, sagte Landwirtschaftsminister Didier Guillaume. Er habe daher Tiertransporte für einige Tage untersagt. Man werde in der kommenden Woche sehen, ob die Hitze nachlässt.



Auch Frankreich ächzt seit Anfang der Woche unter einer Hitzewelle. Regional erwarten die Meteorologen vom Wetterdienst Meteo France mehr als 40 Grad.