"Bestandsaufnahme über die Umsetzung des Koalitionsvertrages durch die Bundesregierung" heißt das Werk. Allein die Überschrift macht den Stil schon klar: Das Dokument ist nicht unterhaltsam, sondern listet in informierendem Substantivstil nüchtern auf, was Angela Merkel und ihr Kabinett nach eigener Einschätzung geleistet haben und was sie bis 2021 noch zu tun gedenken.