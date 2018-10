Offiziell heißt es: Das Wahlergebnis müsse in Ruhe und aller Ausführlichkeit analysiert werden. Schnellschüsse und Personaldebatten nützten jetzt nichts. Das sagen am Tag nach der Bayernwahl, bei der die CSU und die SPD historisch schlechte Ergebnisse einfuhren, eigentlich alle in Berlin. Neuer Streit, Personaldebatte - all das, glauben viele in Union und SPD, würde die nächste Landtagswahl in zwei Wochen in Hessen nur belasten. Also volle Kraft voraus Richtung Hessen? Wenn das so einfach wäre.