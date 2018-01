Warum ist die Mitgliedschaft in einer Partei am Ende wichtiger als das, was wir als Wählerwillen einbringen? Karl-Rudolf Korte, Politikwissenschaftler

Korte: Die SPD hat einen Mitgliederentscheid angesetzt, um darüber entscheiden zu können, ob sie überhaupt in Koalitionsvereinbarungen eintreten. Und nachher werden sie auch über Mitgliederbefragungen weiter verfahren. Und das ist etwas, was an die letzten Verhandlungen erinnert - mit der Ausnahme, dass dies nach Sondierungen schon gesetzt ist. Offenbar werden Mitgliederbefragungen wichtiger eingeschätzt als das, was wir als das repräsentative Prinzip als Wählerinnen und Wähler eigentlich bewerten. Das führt zu einer Verzerrung in der Demokratie: Warum ist die Mitgliedschaft in einer Partei am Ende wichtiger als das, was wir als Wählerwillen einbringen? Da muss man auch nochmal darüber diskutieren.