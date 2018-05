SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Quelle: Christoph Schmidt/dpa

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat der Union vorgeworfen, die Arbeit in der Großen Koalition zu blockieren. "Wir als SPD wollen die Dinge umsetzen, die im Koalitionsvertrag vereinbart sind", sagte Klingbeil den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft.



Diese Motivation spüre er aber nicht auf der Unionsseite, so Klingbeil. Die Union müsse jetzt "aus dem Schlafmodus kommen". Nur so könne die Bewertung der Regierungsarbeit zur Mitte der Wahlperiode zufriedenstellend ausfallen.