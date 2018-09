Kommentar: Wulf Schmiese zu Hans-Georg Maaßen Quelle: ZDF/dpa

"Maaßen-Mauschelei", heißt es nun in der Presse wie auf der Straße. Ein "verheerendes Bild" gebe die Regierung ab. Vom "Desaster" wird in der SPD geschimpft. Für Sahra Wagenknecht ist es sogar ein "Schlag ins Gesicht aller Demokraten in diesem Land". Die Beförderung des Bundesverfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär ist schwer nachvollziehbar, das stimmt. Aber wirklich verheerend, desaströs und demokratieschädigend wäre es, wenn die Bundesregierung an dieser Personalie zerbräche. Noch immer kann sie daran zerbrechen, wenn die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles nicht dem Druck aus der eigenen Partei standhält.