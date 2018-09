Die Zukunft von Hans-Georg Maaßen wird neu verhandelt. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Nach tagelangen Diskussionen über die Zukunft des bisherigen Verfassungsschutzchefs Hans-Georg Maaßen rollen die Spitzen der Koalitionsparteien das Thema neu auf. Noch an diesem Wochenende soll es zu einer Entscheidung kommen.



Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte an, "im Laufe des Wochenendes" eine "gemeinsame, tragfähige Lösung" zu finden. Zuvor hatte SPD-Chefin Andreas Nahles in einem Brief an CDU-Chefin Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer um eine Neuverhandlung gebeten.