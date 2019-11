Bei den Fraktionssitzungen heute könnte es laut werden. Sowohl bei der Union als auch bei der SPD. Beim Thema Grundrente haben sich beide Seiten in ihre Ecken verzogen. Und streiten nicht nur gegen-, sondern auch untereinander. Die Union, weil sie unbedingt an der Bedürftigkeitsprüfung festhalten will und falls sie sich doch auf einen Freibetrag einlassen sollte, Kompromisse bei der Unternehmenssteuer will. Und, weil einige in der Partei – der Wirtschaftsflügel, die Jüngeren – auf keinen Fall wollen, dass der SPD nur ein Jota entgegengekommen werden sollte, während andere genau das für taktisch klug halten. Könnte doch eine Grundrente mit abgeschwächter Bedürftigkeitsprüfung die SPD insgesamt, aber besonders Finanzminister Olaf Scholz stärken, was seine Aussichten auf den Parteivorsitz angeht. Die Koalition insgesamt könnte so stabilisiert werden.