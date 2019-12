Rettungseinsatz nach Lawine auf Skipiste.

Quelle: Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Eine mächtige Lawine hat mindestens sechs Skiläufer in den Schweizer Alpen verschüttet. Rettungskräfte bargen zwei Leichtverletzte aus den Schneemassen, wie die Polizei im Wintersportort Andermatt am zweiten Weihnachtsfeiertag mitteilte. Vier Menschen hätten sich unverletzt aus dem Schnee befreien können oder seien von Rettern herausgezogen worden.



Die Lawine war am Vormittag auf eine markierte Skipiste niedergegangen. Die Suche nach weiteren Verschütteten ging weiter.