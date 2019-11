Flaggen wehen vor dem Europäischen Parlament.

Quelle: Philipp von Ditfurth/dpa

Das Europaparlament in Straßburg hat den "Klimanotstand" für Europa ausgerufen. Die Abgeordneten stimmten mit großer Mehrheit für eine entsprechende Resolution. Dies ist ein symbolischer Akt, der aber Druck machen soll, damit es bald eine konkrete Gesetzgebung gibt.



Das Europaparlament will damit nach eigenen Angaben unterstreichen, dass wegen des Klimawandels dringend gehandelt werden müsse. Zuvor hatten etwa in Deutschland Dutzende Städte bereits den "Klimanotstand" ausgerufen.