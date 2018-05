Das Weiße Haus in Washington. Quelle: Tim Brakemeier/dpa

Laut dem aktuellen Politbarometer sind für 82 Prozent der Befragten, darunter Mehrheiten in allen Parteianhängergruppen, die USA für Deutschland kein verlässlicher Partner, wenn es um die politische Zusammenarbeit geht. Nur 14 Prozent halten die USA für verlässlich.



Wie immens dieses Vertrauensdefizit ist, zeigt sich beim Vergleich mit Russland. So sehen 36 Prozent in Russland einen verlässlichen Partner, für 58 Prozent ist Russland das nicht. (Rest zu 100 Prozent jeweils: "weiß nicht")