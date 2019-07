Besonderes Augenmerk lag auf New Orleans. Die Südstaatenmetropole war 2005 vom Hurrikan "Katrina" schwer zerstört worden und hatte Hunderte Tote zu beklagen. Nach andauerndem Regen war es in Teilen der Stadt bereits in den vergangenen Tagen zu Überschwemmungen gekommen. "Die gute Nachricht ist: Man rechnet damit, dass New Orleans nicht ernsthaft gefährdet ist", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen aus Louisiana. "Das Wasser ist zwar über die Ufer getreten, aber deutlich unterhalb der Kuppe der Deiche".



Bürgermeisterin LaToya Cantrell riet den Bewohnern, dennoch auf der Hut zu sein. "Wir sind in New Orleans noch nicht in Sicherheit", sagte sie.