Frauen sind beim Verdienst im Nachteil.

Quelle: Marijan Murat/dpa/Archivbild

Frauen in Deutschland verdienen im Mittel deutlich weniger als Männer. Sie bekommen in Vollzeit durchschnittlich 3.014 Euro pro Monat - Männer 3.468 Euro. Die Zahlen - Stand Ende 2018 - erhob die Arbeitsagentur.



Regional sind die Unterschiede groß: So ist das mittlere Einkommen mit monatlich 2.070 Euro brutto für Frauen in Vollzeit deutschlandweit im Saale-Orla-Kreis in Thüringen am geringsten. Bei den Männern ist der Kreis Görlitz das Schlusslicht, so die Antwort der Bundesregierung auf eine Linken-Anfrage.