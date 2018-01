"Beim BSI stimmt einfach das Arbeitsumfeld", versuchte er auf der 15. Sicherheitstagung seines Hauses in Bonn-Bad Godesberg vor allen Dingen die anwesenden frisch Graduierten für den Arbeitgeber BSI zu begeistern. Eine ähnliche Strategie verfolgt Freddy Dezeure, Chef des Computernotfallteams der Europäischen Kommission. Er besucht extrem viele IT-Sicherheitskongresse, die auch bei Studenten und Studienabsolventen beliebt sind. Auf der europäischen Digitalforensikerkonferenz Ende März in Überlingen am Bodensee hatte er auch Erfolg damit. Mehrere Examenskandidaten fanden die international ausgerichtete Arbeit des EU-Notfallteams so spannend, dass sie noch während der Konferenz ihre Bewerbung schrieben.