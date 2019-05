Loja Dschirga im Jahr 2011. Archivbild

Quelle: S. Sabawoon/EPA/dpa

Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat am Montag in der afghanischen Hauptstadt Kabul die Loja Dschirga, übersetzt "Große Ratsversammlung", begonnen. Rund 3.200 Delegierte aus dem ganzen Land sprechen vier Tage lang über Wege zu einem Frieden mit den radikalislamischen Taliban.



In Kabul waren in den vergangenen Tagen Dutzende zusätzliche Kontrollposten und Straßensperren errichtet worden. Frühere Große Ratsversammlungen waren mit Raketen angegriffen worden.