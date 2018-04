Saudischer Kronprinz besucht die USA. Quelle: ---/SPA/dpa

Das Wüstenkönigreich Saudi-Arabien plant im Rahmen des Umbaus seiner Wirtschaft gigantische Solaranlagen. Kronprinz Mohammed bin Salman unterzeichnete in New York eine Absichtserklärung mit dem japanischen Technologie-Konzern Softbank, wie die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA mitteilte.



Daneben sollen bis 2030 Solar-Paneele mit einer Kapazität von 200 Gigawatt in Saudi-Arabien produziert und weltweit vermarktet werden. Dadurch sollen 100.000 Jobs in Saudi-Arabien entstehen.