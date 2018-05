Die Polizei belagerte über Stunden ein altes Garnisonsgebäude bei Dresden. Quelle: Tino Plunert/dpa-Zentralbild/dpa

Auf der Flucht vor der Polizei hat sich ein mutmaßlicher Gewalttäter in Sachsen in einem alten Garnisonsgebäude verschanzt. Aus dem Haus in Königsbrück eröffnete er mehrfach das Feuer und verletzte einen Beamten der GSG 9 sowie einen Diensthund.



Der Polizei gelang es nordöstlich von Dresden über Stunden nicht, den 33-jährigen Sportschützen zu stellen. Er steht im Verdacht, in Dresden seine 75-jährige Nachbarin getötet zu haben. Der Einsatz geriet zur Geduldsprobe mit ungewissem Ausgang.