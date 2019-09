Feuerwehrleute stehen neben der brennenden Biogasanlage.

Quelle: Andreas Rosar/dpa

In einer Biogasanlage in Leonberg nahe Stuttgart ist ein Großbrand ausgebrochen. Die komplette Anlage stehe in Flammen und sei nicht mehr zu retten, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Löscharbeiten würden noch Stunden andauern.



Der Schaden liegt den Angaben zufolge im siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Rauchentwicklung ist groß: Autofahrer auf der nahegelegenen A 8 am Dreieck Leonberg sollen die Fenster ihrer Fahrzeuge geschlossen halten.