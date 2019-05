Streifenwagen der Polizei. Symbolbild

Quelle: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem Tod einer Frau in einem Regensburger Flüchtlingsheim ist es zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Die Einsatzkräfte sprachen von "Ausschreitungen" in dem sogenannten Ankerzentrum.



Am Vormittag wurde der Polizei eine leblose Person in dem Heim gemeldet. Die Ursache für ihren Tod sei noch unklar. Während des Einsatzes seien die Einsatzkräfte von Bewohnern der Unterkunft bedrängt und angegriffen worden. Erst nach etwa drei Stunden konnte die Leiche aus dem Gebäude geborgen werden.