Zwei mit Spraydosen beladene Güterwaggons sind im rheinland-pfälzischen Unkel am Rhein in Flammen aufgegangen. Der Brand löste einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Die Flammen beschädigten die beiden Waggons, die Oberleitung und eine Schallschutzwand. Laut Polizei hatten heißgelaufene Bremsen den Brand ausgelöst.



Der Zugverkehr zwischen Linz am Rhein in Rheinland-Pfalz und dem Rhöndorfer Bahnhof in Nordrhein-Westfalen wurde vorerst eingestellt.