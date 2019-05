Pro-europäische Kundgebung in Brüssel (Archiv)

Quelle: dpa

Eine Woche vor der Europawahl werden heute EU-weit zehntausende Menschen zu Protesten gegen Nationalismus in Europa erwartet. In Deutschland sind am Mittag Großdemos in Berlin, Frankfurt am Main, Leipzig, München, Stuttgart, Köln und Hamburg geplant. Allein in Berlin sind 50.000 Teilnehmer angemeldet. Aufgerufen zu den Protesten unter dem Motto "Ein Europa für alle - Deine Stimme gegen Nationalismus" hat ein breites Bündnis von mehr als 250 Initiativen - unter ihnen das Kampagnennetzwerk Campact, die Umweltorganisation Greenpeace und die Hilfsorganisation Oxfam. Die Europawahl am 26. Mai 2019 sei eine "Richtungsentscheidung über die Zukunft der Europäischen Union", heißt es in dem Aufruf. Der Vormarsch der Nationalisten müsse verhindert werden. Neben den Grünen unterstützen die Linkspartei, die SPD und die Piratenpartei den Aktionstag. In elf weiteren europäischen Städten sollen Veranstaltungen unter dem Motto stattfinden.