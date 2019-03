Am Abend stand ein Staatsdiner im Präsidentenpalast an. Im Anschluss sollte Startenor Andrea Bocelli auftreten. Von einem "Empfang wie für einen König" sprachen italienische Zeitungen.Vize-Regierungschef Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung versuchte, Bedenken beiseite zu wischen. Die Kooperation würde Jobs und Unternehmen in Italien schaffen. "Ich kann versichern, dass (die Absichtserklärung) eine sehr große Chance für uns alle ist." Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der EU und zuletzt in die Rezession abgerutscht. Investitionen tun also Not.