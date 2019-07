Tonnen von Elfenbein und Schuppen sichergestellt. Archivbild

Quelle: Uncredited/National Parks Board/AP/dpa

Die Behörden in Singapur haben Elfenbein und Schuppen von Schuppentieren im Wert von umgerechnet rund 43,6 Millionen Euro sichergestellt. Bei dem Elfenbein handle es sich um den bisher größten Fund in dem Land, teilten die Nationalparkverwaltung, der Zoll und die Einwanderungsbehörde mit.



Demnach hatten Beamte bei der Durchsuchung von drei Schiffen 8,8 Tonnen Elfenbein in Form von Elefantenstoßzähnen sowie 11,9 Tonnen Schuppen der auch als Pangoline bekannten Schuppentiere beschlagnahmt.