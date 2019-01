Der Preis wird von der Berliner Akademie der Künste vergeben.

Quelle: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Die französische Architektin und Stadtplanerin Renee Gailhoustet wird mit dem Großen Kunstpreis Berlin geehrt. Sie habe in den 1970er Jahren im Großraum Paris mit ihren begrünten Terrassenhäusern dem Massenwohnungsbau eine "zukunftsweisende Alternative" entgegengesetzt, so die Jury. Was ihr Werk heute so aktuell mache, seien Fragen der nachhaltigen Entwicklung.



Die Auszeichnung ist mit 15.000 Euro dotiert und wird am 18. März verliehen, wie die Akademie der Künste mitteilte.