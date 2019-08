Ursula von der Leyen (CDU) geht an Soldaten vorbei. Archivbild

Quelle: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Die frühere Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird am Donnerstag beim Großen Zapfenstreich mit "Wind of Change" von den Scorpions verabschiedet. Das wünschte sich die künftige EU-Kommissionschefin vom Stabsmusikkorps der Bundeswehr.



Außerdem wird das Stabsmusikkorps bei der feierlichen Zeremonie am Bendlerblock die von Mozart vertonte mittelalterliche Hymne "Ave Verum" und die Europahymne "Ode an die Freude" aus der neunten Sinfonie Ludwig van Beethovens spielen.