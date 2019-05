Polizisten vor der Lagerhalle in Preußisch Oldendorf.

Bei einem Brandeinsatz in Nordrhein-Westfalen hat die Feuerwehr Tausende Liter Chemikalien und Dutzende Gasflaschen entdeckt. In etwa 35 1.000-Liter-Behältern seien unter anderem Schwefelsäure, Natronlauge und Phosphorsäure gefunden worden, teilte die Polizei mit.



Auch 50 Propangasflaschen standen demnach in der Lagerhalle in einem Industriegebiet in Preußisch Oldendorf. Wer die Stoffe dort eingelagert hat, war zunächst unklar. Das Landeskriminalamt wurde in die Ermittlungen eingebunden.