Bis kurz vor Gipfelende am Samstagnachmittag wird in Hamburg um einzelne Sätze im Abschlussdokument der Staats- und Regierungschefs der Top-Wirtschaftsmächte (G20) gerungen. Die Frage ist, ob das Kommuniqué angesichts der zahlreichen Konflikte am Ende nur ein verwässerter Mini-Kompromiss ist. Zwischen Formulierungen wie "Wir begrüßen" und "Wir nehmen zur Kenntnis" liegen in der Gipfelsprache Welten. Im Extremfall wird ein strittiges Thema schlicht komplett ausgespart. Geht es nach G20-Gastgeberin Angela Merkel, sollen Differenzen nicht übertüncht werden: Wie könnte denn ein Kompromiss zum Handel aussehen?