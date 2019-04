5G soll die digitale Zukunft ermöglichen, in der alles mit allem vernetzt ist. 10.000 Megabit in der Sekunde sollen mit 5G möglich sein. Die Datenübertragung in Echtzeit ermöglicht so etwa medizinische Operationen gesteuert aus der Ferne oder selbstfahrende Autos, die untereinander kommunizieren und im Ernstfall blitzschnell reagieren können. Die Highspeed-Verbindung soll den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken, steht aber nicht sofort für Handynutzer zur Verfügung.



Von Sabine Meierhöfer