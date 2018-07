Eine Sternschnuppe ist neben der Milchstraße zu sehen. Quelle: Daniel Reinhardt/dpa

Sternschnuppen-Fans können wieder ein Himmelspektakel bestaunen. Die Geminiden erreichen mit bis zu 120 Meteoren pro Stunde in der Nacht auf den 13. Dezember ihren Höhepunkt. Die Geminiden scheinen dem Sternbild Zwillinge zu entströmen und schießen in alle Richtungen.



"In Deutschland liegen die Chancen für einen Blick bei über 50 Prozent", sagte der Meteorologe Robert Hausen vom Deutschen Wetterdienst in Offenbach. "Es gibt immer wieder Wolkenlücken und nur vereinzelte Schauer."