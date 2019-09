Bahnchef Richard Lutz hat große Pläne. Archivbild

Quelle: Christoph Schmidt/dpa

Bahnchef Richard Lutz erwartet vom Klimapaket der Bundesregierung das größte Wachstums- und Innovationsprogramm in der 180-jährigen deutschen Bahngeschichte. Die Bahn werde bis 2030 insgesamt 20 Milliarden Euro zusätzlich bekommen, sagte Lutz. "Wir spielen nun voll auf Angriff und Ausbau."



Die Mehrwertsteuersenkung für Tickets für ICE und IC soll voll an die Kunden weitergegeben werden, so dass diese Fahrkarten um zehn Prozent billiger würden. Auch Bahncards würden davon profitieren.