In diesem Wald plant Tesla eine Gigafactory. Archivbild

Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Naturschützer wollen beim Großprojekt des US-Autobauers Tesla in Brandenburg mitentscheiden. "Noch wurden weder Bürger oder Naturschutzverbände in das Projekt einbezogen", sagte Friedhelm Schmitz-Jersch, Landesvorsitzender des Naturschutzbundes Brandenburg (Nabu).



Auf dem Gelände in Grünheide nahe Berlin, auf dem der Konzern 2021 mit dem Bau von Elektroautos beginnen will, stehen noch Kiefern. "Man muss jetzt erfassen, welche schützenswerten Arten dort sind", sagte Schmitz-Jersch. "Wir werden uns ein eigenes Bild machen."