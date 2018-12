Chérif Chekatt

Der in den vergangenen Wochen durch die "Gelbwesten"-Proteste deutlich geschwächte Präsident Emmanuel Macron versammelte eine Krisenrunde in der Hauptstadt. Manche sehen schon eine Möglichkeit für den bald 41-Jährigen, mit besonnenem und entschlossenem Handeln in der neu aufgeflammten Terrorkrise verlorenes Vertrauen bei den Bürgern wieder zurückzugewinnen. Macron erinnerte an die Schrecken des Terrors in seinem Land. "Die terroristische Bedrohung ist immer noch im Herzen des Lebens unserer Nation", zitierte Regierungssprecher Benjamin Griveaux den Präsidenten nach der Kabinettssitzung unter dessen Vorsitz.



Nach Straßburg fuhr allerdings nur Innenminister Christophe Castaner. Ob Macron dorthin reise, hänge "von der Entwicklung der Lage ab", heißt es aus dem Elysée-Palast. Anders als seine Vorgänger hielt er auch keine Fernsehansprache, um den Anschlag anzuprangern. Er schickte in der Nacht zum Mittwoch lediglich einen kurzen Tweet, in dem er der Stadt Straßburg, den Opfern und ihren Angehörigen die "Solidarität der Nation" zusicherte.