Großfeuer auf Recyclinghof. Quelle: Otto Kasch/okpress/dpa

Ein Großfeuer mit riesiger schwarzer Rauchsäule auf einem Recyclinghof in Lensahn im Kreis Ostholstein hat zu einer stundenlangen Vollsperrung der Autobahn A1 und der Abschaltung einer 110-kV-Hochspannungs-Stromleitung geführt. Mehrere Orte mit tausenden Bewohnern hatten stundenlang keinen Strom.



Die Feuerwehr löschte auch von der Autobahn aus. Die Autobahn zwischen Oldenburg Süd und Neustadt-Pelzerhaken konnte schließlich am Abend wieder in beide Richtungen freigegeben werden.