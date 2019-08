Stromausfall in Peterborough.

Quelle: Martin Keene/PA Wire/dpa

In London und Teilen Großbritanniens ist der Strom ausgefallen. Das teilte unter anderem der Netzwerkbetreiber UK Power Networks auf Twitter mit. Auch im Norden des Landes, in den Midlands und in Wales kam es zu Stromausfällen. In verschiedenen Teilen des Landes kam der Zugverkehr ganz zum Erliegen.



In London wurde die U-Bahnlinie Victoria Line Berichten zufolge lahmgelegt. Die Nahverkehrsgesellschaft Transport for London mahnte Autofahrer wegen ausgefallener Ampeln zur Vorsicht.