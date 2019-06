Dunkle Wolken hängen über dem Taunus. Symbolbild

Ein großes Gewitter ist in der Nacht von Frankreich aus über die Benelux-Staaten nach Deutschland gezogen und hat den Himmel mit mehr als 177.000 Blitzen erleuchtet. "Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).



Vom Saarland bis in den Raum Kleve hat es für orkanartige Böen und Starkregen gesorgt. Größere Schäden, wie sie in der Nacht zuvor etwa ein Tornado in Bocholt angerichtet hatte, gab es wohl nicht.