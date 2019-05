Wahlplakate in Frankfurt am Main. Archivbild

Quelle: Arne Dedert/dpa

Die großen Parteien in Deutschland beenden heute den Europawahlkampf. In München wollen unter anderem EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber, Kanzlerin Angela Merkel (CDU), CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und Österreichs Kanzler Sebastian Kurz reden.



In Bremen, wo am Sonntag auch die Bürgerschaft - also der Landtag des Stadtstaates - gewählt wird, trommelt die SPD für sich. Erwartet werden dort Spitzenkandidatin Katarina Barley, Parteichefin Andrea Nahles und Vizekanzler Olaf Scholz.