Volker Kauder (CDU) will keinen neuen Kalten Krieg. Quelle: Britta Pedersen/dpa

Unions-Fraktionschef Volker Kauder (CDU) hat die Konfrontation der Großmächte USA und Russland im Nahen Osten als "besorgniserregend" bezeichnet. "Wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in einem Kalten Krieg mit immer neuen Brandherden landen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Die EU müsse sich in der Weltpolitik mehr engagieren. Sie sei derzeit "viel zu wenig präsent", beklagte er. Kauder rief dazu auf, in der Zuspitzung im Syrienkrieg "nicht Ursache und Wirkung zu vermengen".