Die Bundespolizei hat in NRW Wohnungen durchsucht. Archivbild Quelle: Felix Kästle/dpa

Mit einem Großaufgebot ist die Bundespolizei am Morgen in Nordrhein-Westfalen gegen mutmaßliche Schleuser vorgegangen. 350 Einsatzkräfte durchsuchten mehrere Wohnungen, teilten Staatsanwaltschaft und Bundespolizei mit.



Bei Einsätzen in sechs Städten wurden sechs illegal eingereiste Männer aus Indien festgenommen. Sie sollen einem Richter vorgeführt werden. Außerdem wurde ein 21-jähriger indischer Staatsangehöriger festgenommen, der Landsleuten gefälschte griechische Visa besorgt haben soll.