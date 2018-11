Weidel (AfD) sieht keinen Grund für persönliche Konsequenzen. Quelle: Michael Kappeler/dpa

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sieht sich in der Affäre um Parteispenden aus der Schweiz nicht in der Pflicht. Sie erklärte: "Die Spende ist nicht an meine Person gegangen." Persönliche Konsequenzen schließe sie daher aus.



Nach Recherchen von WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" sollen zwischen Juli und September 2017 gut 130.000 Euro von einer Schweizer Pharmafirma an den AfD-Kreisverband Bodensee geflossen sein, in dem die jetzige Fraktionsvorsitzende Weidel für den Bundestag antrat.