Die Tür einer Hausarztpraxis. Archivbild

Quelle: Benjamin Ulmer/dpa

Baden-Württembergs grün-schwarze Koalition will mehr Landärzte gewinnen. Heute beraten die Fraktionsspitzen erneut über den Weg dahin. Bislang gibt es landesweit 1.500 Plätze pro Jahr für Studienanfänger in der Humanmedizin. Die Zahl wird um 150 Plätze erhöht.



Die CDU will diese Plätze an junge Menschen vergeben, die Landarzt werden möchten, aber bisher wegen ihres Notendurchschnitts nicht zugelassen wurden. Dafür sollen sie zehn Jahre in einer unterversorgten Region arbeiten müssen. Die Grünen lehnen das bisher ab.