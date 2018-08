Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann (Grüne). Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Ungeachtet mancher Kontroverse mit der CDU hält der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) die Zusammenarbeit in der grün-schwarzen Koalition für gut. "Schauen Sie doch mal nach Berlin. Im Vergleich dazu ist es bei uns ja geradezu langweilig und ruhig. In Berlin gibt es dagegen schwerste Verwerfungen", sagte er.



Die bundesweit einzige Koalition unter Führung eines grünen Ministerpräsidenten besteht seit 12. Mai 2016 und geht im Herbst in die zweite Halbzeit.