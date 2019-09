Die "share economy" hat ihren Weg in die deutsche Gesellschaft gefunden. Denn alternative Mobilitätsformen wie die Mikromobilität erobern die Städte. Was mit Leihrädern anfing, hat seinen vorläufigen Höhepunkt in den E-Tretrollern gefunden. Waren sie eigentlich als Alternative für die "letzten Meter" gedacht, schwingen sich immer mehr Menschen auf die Spiel-Geräte aus Kindheitstagen, um vor allem in Großstädten von A nach B zu kommen.



Auch die großen Unternehmen bieten bei der Firmenwagen-Regelung mittlerweile Alternativen an. "Ich weiß noch, wenn man vor 20 Jahren seinen Arbeitsvertrag bei großen Beratungs-Firmen unterschrieben hat, dann gab es das Firmenauto und man konnte endlich seinen großem Mercedes oder BMW fahren", erinnert sich Stuchtey. Die Quote derer, die dieses steuerliche Paket in Anspruch nahmen, habe sich mittlerweile deutlich verringert und die Firmen böten stattdessen Mobilitätsbeihilfen an: "Das kann dann ein E-Bike sein in Verbindung mit einem Vertrag bei einem Car-Sharing-Anbieter in Verbindung mit einer Netzkarte und anderen Micromobilitätsangeboten: ein attraktiveres Angebot für die Millenials und unterm Strich für die Firma auch günstiger."