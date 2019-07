Der Hauptgrund dafür, dass die Zahl der Gründungen zwischen 2015 und 2018 von rund 760.000 auf 550.000 zurückgegangen ist, liegt allerdings in der guten Konjunktur. Es gibt viele attraktive Jobs in Anstellung, die auf Fachkräfte warten - Gründen mit all seinen Risiken verliert da seinen Reiz. Ein positiver Nebeneffekt dagegen: Es gründen immer weniger Menschen aus Verlegenheit - was Innovation und Strategie angeht, ist die Qualität der Gründungen deshalb in den letzten Jahren gestiegen.