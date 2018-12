IBM-Deutschlandchef Matthias Hartmann.

Quelle: Marijan Murat/dpa

Die Lage für Tech-Gründer in Deutschland hat sich nach Einschätzung von IBM-Deutschlandchef Matthias Hartmann gebessert. "Ich glaube, dass Deutschland langsam aber sicher aufgewacht ist, was die Gründerszene angeht", sagte Hartmann. "Wir kriegen deutlich mehr Kapital in diese Szene rein."



IBM beschäftigt deutschlandweit etwa 10.000 Menschen und will rund 2.200 neue Mitarbeiter im deutschsprachigen Raum einstellen. Der US-Konzern war 2018 nach schwachen Jahren ins Wachstum zurückgekehrt.